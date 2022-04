एक साथ 2 कंपनियों के IPO को मंजूरी, निवेशकों के लिए डबल मौका

एग्री केमिकल की धर्मज क्रॉप गार्ड, स्टील पाइप बनाने वाली वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स को आईपीओ लॉन्च करने के लिए मंजूरी मिल गई है। धर्मज क्रॉप गार्ड आईपीओ के तहत 216 करोड़ रुपये तक के नए शेयर जारी करेगी।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Deepak Kumar Tue, 05 Apr 2022 01:15 PM

