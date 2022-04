केंन्द्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! सरकार ने दी बड़ी राहत, अब सस्ते में उठा सकेंगे इस सुविधा का लाभ

यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई थी और इसके तहत 31 मार्च 2022 तक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 7.9 परसेंट ब्याज दर पर हाउस बिल्डिंग एडवांस दे रही थी जिसे अब घटाकर और कम कर दिया गया है।

मिंट,नई दिल्ली Varsha Pathak Wed, 13 Apr 2022 02:55 PM

