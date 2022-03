Gold Rate Today: सोना हुआ सस्ता, चांदी हुई कमजोर, केवल 30089 में खरीदें 10 ग्राम गोल्ड

शादियों के सीजन शुरू होने से पहले सोने-चांदी के भाव में गिरावट जारी है। आज यानी गुरुवार को चांदी 460 रुपये प्रति किलो सस्ती होकर 66581 रुपये प्रति किलो की दर से खुली तो 24 कैरेट सोना...

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Drigraj Madheshia Thu, 31 Mar 2022 01:12 PM

इस खबर को सुनें