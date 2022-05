खुशखबरी! अक्षय तृतीया से एक दिन पहले सोने के रेट में बड़ी गिरावट, चांदी ₹2000 तक हुई सस्ती

अगर आप भी इस अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। भारतीय सर्राफा मार्केट में आज सोमवार 2 मई को सोने और चांदी दोनों के रेट बड़ी गिरावट दर्ज की गई है।

