खुशखबरी: आज सोने के दाम में गिरावट, महीनेभर में 4000 रुपये तक सस्ता हुआ सोना

आज सर्राफा बाजारों में आज 24 कैरेट शुद्ध सोना (Gold price today) सस्ता होकर 51451 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ है, जबकि चांदी के रेट (silver price today) में 63 रुपये की मजबूती आई है।

मिंट,नई दिल्ली Varsha Pathak Tue, 05 Apr 2022 06:57 PM

इस खबर को सुनें