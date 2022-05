सोने के आभूषणों की 11 फीसदी बढ़ेगी डिमांड, अक्षय तृतीया से मिलेगा बूस्ट

इक्रा की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 2021-22 की पहली तिमाही में कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद मांग में सुधार होने बीते वित्त वर्ष में खुदरा आभूषण क्षेत्र की वृद्धि करीब 26 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

इस खबर को सुनें