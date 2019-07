सोना और पेट्रोल-डीजल होंगे मंहगे, बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी

सरकार की आय बढ़ाने के लिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कच्चे तेल और सोने पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोना में एक्साइज ड्यूटी 10 परसेंट से बढ़ाकर 12.5 परसेंट करने का प्रस्ताव है। इससे सोने की कीमत में बढ़ोत्तरी होने के साथ ही डीजल और पेट्रोल भी एक रुपए प्रति लीटर महंगा हो जाएगा।



वित्तमंत्री ने बताया कि सरकार डीजल और पेट्रोल में एक प्रति लीटर के हिसाब से रोड एंड इंफ्रस्ट्रक्चर सेस बढ़ाया जा रहा है। इससे अब डीजल और पेट्रोल भी एक रुपए प्रति लीटर महंगा हो जाएगा।

FM Nirmala Sitharaman: I propose to increase special additional excise duty and road and infrastructure cess each one by 1 rupee a litre on petrol and diesel pic.twitter.com/y9DoC5IGIX