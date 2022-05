570 रुपये तक चढ़ सकता है यह मल्टीबैगर शेयर, दे चुका है 400% से ज्यादा का रिटर्न

अपैरल्स इंडस्ट्री की एक कंपनी ने पिछले एक साल में ही 421% का रिटर्न दिया है। ICICI सिक्योरिटीज इस कंपनी के शेयरों पर बुलिश है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि कंपनी के शेयर 570 रुपये तक पहुंच सकते हैं।

