Godrej को तगड़ी सेल्स की उम्मीद, अचानक बढ़ गई कंपनी के शेयर की खरीदारी

गोदरेज कन्ज्यूमर का शेयर भाव 785 रुपए के स्तर पर आ गया है। एक दिन पहले के मुकाबले 4 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 7 मार्च को शेयर का भाव 660.20 रुपए पर था, जो 52 सप्ताह का निचला स्तर है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Deepak Kumar Thu, 07 Apr 2022 02:54 PM

इस खबर को सुनें