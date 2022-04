गोल प्लस ग्लास इंडस्ट्री लाने जा रही है IPO, सेबी के पास किया आवेदन

गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के जरिए पूंजी जुटाने के लिए बाजार नियामक सेबी के समक्ष आवेदन किया है। कंपनी IPO से मिली राशि का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में करेगी।

न्यू़ज एजेंसी,नई दिल्ली Tarun Singh Mon, 11 Apr 2022 02:02 PM

इस खबर को सुनें