जुलाई में लॉन्च होगा Go First का आईपीओ,पारादीप फॉस्फेट्स को मिला ऐसा रिस्पॉन्स

डोमेस्टिक एयरलाइन कंपनी Go First का आईपीओ जुलाई में लॉन्च हो सकता है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक Go First एयरलाइन आईपीओ के जरिए ​​36 बिलियन रुपये जुटाने की योजना बना रही है।

कर्ज में दबी Go First के लिए यह आईपीओ काफी अहम होगा। आपको बता दें कि यह कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्प सहित अन्य लेनदारों को कर्ज और बकाया चुकाने के लिए शेयर बिक्री की योजना बना रही है। आपको बता दें कि Go First का नाम पहले गो एयर था।

यह चौथी ऐसी एयरलाइन होगी जो शेयर बाजार में लिस्टेड होगी। फिलहाल तीन विमान कंपनियां- इंडिगो, स्पाइसजेट और जेट एयरवेज घरेलू शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं।

पारादीप फॉस्फेट्स को रिस्पॉन्स: इस बीच, उर्वरक कंपनी पारादीप फॉस्फेट्स के आईपीओ को अंतिम दिन 1.75 गुना अभिदान मिला है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक, आईपीओ के तहत 26,86,76,858 शेयरों की पेशकश पर 47,02,00,150 बोलियां मिलीं।

आईपीओ के तहत 1,004 करोड़ रुपये तक के नए शेयर जारी किए गए हैं और कंपनी के प्रवर्तक और अन्य शेयरधारक 11,85,07,493 इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) लेकर आए हैं। आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 39 से 42 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है।