Go First: 18 साल पहले टेकऑफ, फिर ऊंची उड़ान और अब एयरलाइन की क्रैश लैंडिंग

नवंबर 2005 की बात है, मुंबई से अहमदाबाद रूट पर एक नई एयरलाइन की फ्लाइट ने उड़ान भरी। इस एयरलाइन का नाम Go एयर था। इस रूट की किसी दूसरी एयरलाइन कंपनी के मुकाबले Go एयर की फ्लाइट टिकट के दाम सस्ते थे। इस वजह से कंपनी की डिमांड बढ़ी और Go एयर ने लो-कॉस्ट मॉडल पर देश के अलग-अलग रूट्स में विमान सेवाएं शुरू की। कुछ ही साल में कंपनी ने आसमान में एक नई पहचान बना ली। एक वक्त ऐसा भी आया जब कंपनी परफॉर्मेंस के आधार पर लगातार 15 महीने तक देश की लीडिंग एयरलाइन बनी रही।

अब करीब 18 साल बाद कंपनी का नाम और हालात बदल चुके हैं। अब Go एयर की पहचान गो-फर्स्ट के तौर पर होती है और भारी घाटे की वजह से यह एयरलाइन खुद को दिवालिया भी घोषित करना चाहती है। इसके साथ ही कंपनी ने दो दिन के लिए विमान सेवाएं भी ठप कर दी हैं। यह हालात कैसे बने और अब गो-फर्स्ट का भविष्य क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं।

क्यों बिगड़े हैं हालात: वाडिया समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन गो फर्स्ट ने खुद को दिवालिया घोषित करने के फैसले को मजबूरी बताया है। कंपनी ने कहा है कि मजबूरन राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के पास दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए जाना पड़ा है।

अचानक विमान सेवाएं ठप करने पर कंपनी ने कहा कि इंजन आपूर्तिकर्ता कंपनी पीएंडडब्ल्यू से इंजन नहीं मिल पाने की वजह से हालात बिगड़े हैं। पीएंडडब्ल्यू पर विमान इंजनों की मरम्मत और कलपुर्जे मुहैया कराने में नाकाम रहने का भी आरोप लगाया। गो फर्स्ट के मुताबिक इंजन की समस्या बनी रहने से हमारे करीब 50 प्रतिशत विमान खड़े हो चुके हैं। इसके अलावा परिचालन लागत दोगुनी होने से भी गो फर्स्ट को 10,800 करोड़ रुपये का राजस्व गंवाना पड़ा है।

अब स्थिति ठीक नहीं: एयरलाइन ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मौजूदा हालात में कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं रह गई है लिहाजा एनसीएलटी के समक्ष अर्जी लगाई गई है। गो फर्स्ट के मुताबिक प्रवर्तकों ने इस एयरलाइन को बचाने की कोशिश की है। प्रवर्तकों की तरफ से अबतक 6,500 करोड़ रुपये की पूंजी डाली गई है जिसमें से 2,400 करोड़ रुपये पिछले 24 महीनों में लगाए गए। कंपनी ने बताया कि सिर्फ अप्रैल, 2023 में प्रवर्तक समूह ने 290 करोड़ रुपये इस एयरलाइन में लगाए हैं।

कंपनी का सफरनामा: आपको बता दें कि गो फर्स्ट का स्वामित्व दिग्गज कारोबारी वाडिया समूह के पास है। एयरलाइन ने सितंबर 2018 और नवंबर 2019 के बीच लगातार 15 महीनों तक शानदार परफॉर्मेंस दिया। गो फर्स्ट के बेड़े में 59 विमान शामिल हैं, जिनमें से 54 विमान A320 NEO और 5 A320 CEO मॉडल हैं। एयरलाइन का नेटवर्क भारत और विदेशों के शहरों में फैला हुआ है। गो फर्स्ट के कर्मचारियों की संख्या 5,000 से अधिक है।

डीजीसीए का नोटिस: विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने गो फर्स्ट के तीन-चार मई को अपनी उड़ानें निलंबित रखने के फैसले को लेकर उसे नोटिस भेजा है। नागर विमानन निदेशालय (डीजीसीए) ने कहा, ''गो फर्स्ट स्वीकृत कार्यक्रम का पालन करने में नाकाम रही है जिससे यात्रियों को असुविधा होगी। यह उड़ान कार्यक्रम की स्वीकृति के लिए रखी गई शर्त का उल्लंघन है।''

इस मामले में एयरलाइन को कारण-बताओ नोटिस भेजने के साथ डीजीसीए ने 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा है। इसके साथ ही नियामक ने गो फर्स्ट से यह भी पूछा है कि दो दिन तक उड़ानें निरस्त रखने से यात्रियों को होने वाली असुविधा दूर करने के लिए किस तरह के कदम उठाए गए हैं।

सरकार ने दिया यह बयान: नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक इंजन आपूर्ति से संबंधित परिचालन बाधाओं के कारण एयरलाइन की वित्तीय स्थिति को झटका लगना दुर्भाग्यपूर्ण है। एयरलाइन के ऋण शोधन समाधान कार्यवाही के लिए स्वैच्छिक आवेदन देने को देखते हुए सिंधिया ने कहा, ''यह बेहतर होगा कि न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार किया जाए।''