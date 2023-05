अब 3 दिन ठप रहेगी Go First की फ्लाइट, टिकट के पैसे का क्या होगा, जानें हर सवाल का जवाब

ऐप पर पढ़ें

वाडिया समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन गो फर्स्ट (Go First) नकदी के गंभीर संकट की वजह से 3 से 5 मई तक उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित रखेगी। इससे पहले, एयरलाइन ने दो दिन के लिए उड़ानें निलंबित करने की घोषणा की थी। अब सवाल है कि उन पैसेंजर्स का क्या होगा, जिन्होंने 3 से 5 मई की अवधि में Go First की फ्लाइट टिकट बुक कराई थी? क्या पैसेंजर्स के टिकट के पैसे डूब जाएंगे या रिफंड मिलेगा? ऐसे हर सवाल का जवाब जानिए।

सवाल: क्या होगा टिकट के पैसे का?

जवाब: Go First की ओर से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि पैसेंजर्स को उनके टिकट का पूरा पैसा वापस किया जाएगा। एयरलाइन कंपनी ने कहा, ''हमें इस बात का अफसोस है कि परिचालन संबंधी कारणों से गो फर्स्ट की उड़ानें तीन, चार और पांच मई, 2023 को निलंबित रहेंगी। उड़ानों के रद्द होने से यात्रियों को जो असुविधा हुई हैं, हम उसके लिए माफी मांगते हैं...हम जो भी सहायता दे सकते हैं, वह देंगे और उसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।''

सवाल: क्या आप री-शेड्यूल कर पाएंगे?

जवाब: आप अगर चाहते हैं कि किसी अन्य एयरलाइन में टिकट को स्थानांतरित कर दिया जाए तो ऐसा नहीं होगा। Go First ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह संभव नहीं है। इसी तरह आप टिकट को री-शेड्यूल भी नहीं करा सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि टिकट को 5 मई के बाद के लिए शेड्यूल करा दिया जाए तो ऐसा भी नहीं होगा।

सवाल: किसी तरह का अनुरोध स्वीकार होगा?

जवाब: एयरलाइन के ग्राहकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वे अपनी मौजूदा बुकिंग के लिए कोई बदलाव या विशेष अनुरोध नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब है कि पैसेंजर्स के पास एकमात्र विकल्प रिफंड का है। Go First के मुताबिक यह रिफंड जल्द ही कर दिया जाएगा।

सवाल: क्यों बने यह हालात?

जवाब: Go First के प्रमुख कौशिक खोना ने कहा कि एयरलाइन को प्रैट एंड व्हिटनी (पीएंडडब्ल्यू) से इंजन की आपूर्ति नहीं मिलने की वजह से अपने बेड़े के आधे से अधिक यानी 28 विमानों को खड़ा करना पड़ा है। इस वजह से एयरलाइन के समक्ष नकदी का संकट पैदा हो गया है। उन्होंने कहा, ''दिवाला समाधान के लिए आवेदन करना एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है लेकिन कंपनी के हितों के संरक्षण के लिए ऐसा करना जरूरी था।''