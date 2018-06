फादर्स डे 2018: यह एयरलाइन लेकर आया सस्ता ऑफर, सिर्फ इतने रुपए में करें सफर

आज फादर्स डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इस मौके पर गो एयर ने यात्रियों को सस्ते टिकट का ऑफर दिया है। महज 1,404 रुपए में टिकट लेकर आप यात्रा कर सकते है। इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आप 16 से 19 जून के बीच टिकट बुक कर सकते हैं। इसके लिए आप 30 सितंबर 2018 तक यात्रा कर सकते है। गो एयर की सेवाएं 23 गंतव्यों के लिए है।

यह है शर्त

सेल के तहत टिकट 'पहले आओ-पहले पाओ' आधार पर मिलेगा।

यह पहले खरीदी गई टिकट पर लागू नहीं होगा।

गोएयर फ्री रिटर्न टिकट

इसके अलावा गोएयर ने फ्री एयर रिटर्न टिकट के लिए एक कॉन्टेस्ट की भी घोषणा की है। इसमें भाग लेने के लिए आपको अपने पिता के साथ एक तस्वीर शेयर करनी होगी और संदेश लिखकर यह बताना होगा कि आप अपने पिता को कितना मिस करते हैं। इस तस्वीर को गो एयर के फेसबुक और ट्विटर पेज पर हैशटैग #GoHome के साथ शेयर करना है। इसके साथ ही आप @goairlinesindia को टैग करना न भूलें।

इस ऑफर की शुरुआत 15 जून से हो चुकी है जो आज खत्म होगा।

