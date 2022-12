इस कंपनी के प्रमोटर्स बेच रहे 1 करोड़ 34 लाख शेयर, खबर सुन मचा हड़कंप, झटके में 18% गिर गया स्टॉक

ऐप पर पढ़ें

फॉडलर इंक (Pfaudler Inc) की लिस्टेड कंपनी जीएमएम फॉडलर लिमिटेड (GMM Pfaudler Ltd) के प्रमोटर एक ब्लॉक डील के जरिए कंपनी में अपनी अधिकांश हिस्सेदारी बेचेंगे। मिंट की खबर के मुताबिक, इससे 2,278 करोड़ रुपये की रकम जुटाई जाएगी। Pfaudler Inc कंपनी के 13.4 मिलियन शेयर बेचेगा, जिसके पास 29.88 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बता दें कि इस खबर के बाद आज शुरुआती कारोबार में कंपनी के शयेर 18% तक गिर गए थे। इंट्रा डे ट्रेडिंग में यह शेयर लगभग 14% तक की गिरावट के साथ 1,659.60 रुपये पर कारोबार कर रहे।

यह डील 1,700 रुपये के फ्लोर प्राइस पर होगी। यह प्राइस गुरुवार के बंद भाव से 11.67 प्रतिशत छूट पर है। शेयरहोल्डिंग पैटर्न डेटा के मुताबिक, 30 सितंबर 2022 तक Pfaudler Inc के पास GMM Pfaudler में 14.33 मिलियन शेयर या 31.88 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।

एक्सिस कैपिटल ब्लॉक है ब्रोकर

स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, 30 सितंबर तक कंपनी में Pfaudler Inc की 31.88% हिस्सेदारी थी। डील के बाद कुल प्रमोटर हिस्सेदारी वर्तमान में 56.06% से गिरकर 26.18% हो जाएगी। अन्य प्रमोटर शेयरधारकों की कंपनी में 24.18% हिस्सेदारी है। एक्सिस कैपिटल ब्लॉक ट्रेड का एकमात्र ब्रोकर है। बता दें कि GMM Pfaudler केमिकल और मेडिसिन इंडस्ट्री के साथ-साथ कई अन्य के लिए तकनीक, सिस्टम और सेवा प्रदाता है।