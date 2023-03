2 दिन में फुल सब्सक्राइब, ₹150 के पार हो सकती है लिस्टिंग! IPO पर पैसा लगाने का आखिरी दिन 

ऐप पर पढ़ें

IPO News: ग्लोबल सरफेसेस लिमिटेड (Global Surfaces Ltd) के आईपीओ को सब्सक्राइब करने का आज (15 मार्च 2023) आखिरी दिन है। सब्सक्रिप्शन ओपनिंग के पहले 2 दिन कंपनी के आईपीओ को अच्छा रिस्पॉस मिला है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि तीसरे दिन भी आईपीओ को लेकर निवेशकों में उत्साह बना रहेगा। बता दें, ग्रे मार्केट में भी कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

ग्लोबल सरफेसेस लिमिटेड के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को आवेदन के दूसरे दिन मंगलवार को 1.09 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के अनुसार, आईपीओ के तहत 77.49 लाख शेयर की पेशकश पर 84.23 लाख शेयर के लिए बोलियां मिलीं। रिटेल इंडीविजुल्स इंवेस्टर्स (आरआईआई) के सेक्शन को 1.45 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, जबकि गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) की श्रेणी को 1.65 गुना का अभिदान मिला। वहीं पात्र संस्थागत खरीदार (क्यूआईबी) की श्रेणी में सबसे कम चार प्रतिशत का अभिदान मिला है। ग्लोबल सरफेसेस ने शुक्रवार को एंकर निवेशकों को 46.49 करोड़ रुपये जुटाए थे।

ग्रे मार्केट में क्या स्थिति है? (Global Surfaces Ltd

टॉप शेयर ब्रोकर की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी कल यानी मंगलवार को 15 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही थी। जोकि बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। अगर यही ट्रेंड आगे भी रहा तो कंपनी स्टॉक मार्केट में 154 रुपये के आस-पास लिस्ट हो सकती है। बता दें, कंपनी का प्राइस बैंड 130 रुपये से 140 रुपये प्रति शेयर है।

आईपीओ से जुड़े डीटेल्स -

1- Global Surfaces Ltd आईपीओ ओपनिंग डेट - 13 मार्च 2023

2- Global Surfaces Ltd आईपीओ क्लोजिंग डेट - 15 मार्च 2023

3- Global Surfaces Ltd आईपीओ प्राइस बैंड - 130-140 रुपये

4- Global Surfaces Ltd की लिस्टिंग 23 मार्च 2023 को संभव है।

5- Global Surfaces Ltd आईपीओ का लॉट साइज - 100 शेयरों का है।