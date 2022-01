SBI डेबिट कार्ड का पिन आसानी से करें जनरेट, अपनायें ये सरल तरीका-VIDEO 

Here are the easy steps to generate your Debit Card PIN or Green PIN via our toll-free IVR system.



Don't hesitate to call 1800 1234.#SBI #StateBankOfIndia #SBIAapkeSaath #IVR #DebitCard #AzadiKaAmritMahotsavWithSBI pic.twitter.com/lGp5dQAlZP