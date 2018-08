पहली तिमाही में आर्थिक विकास दर 8.2 फीसदी पर पहुंची

कृषि, विनिर्माण और निर्माण जैसे क्षेत्रों में आई तेजी के बल पर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर बढ़कर 8.2 फीसदी पर पहुंच गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 5.6 प्रतिशत रही थी। जून 2017 में समाप्त पहली तिमाही के बाद से अर्थव्यवस्था में तेजी का रूख बना हुआ है। वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में विकास दर 6.3 फीसदी, तीसरी तिमाही में 7.0 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 7.7 प्रतिशत रही थी। लतागार चौथी तिमाही में विकास दर में तेजी का रूख बना हुआ है।

GDP at constant (2011-12) prices in Q1 of 2018-19 is estimated at `33.74 lakh crore, as against `31.18 lakh crore in Q1 of 2017-18, showing a growth rate of 8.2 percent. pic.twitter.com/qpasH0OA4Z