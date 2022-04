अडानी समूह की 3 कंपनियों को मिला बड़ा निवेश, शेयर खरीदने के लिए लग गई होड़

अबुधाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी पीजेएससी (IHC) अडानी ग्रीन एनर्जी में 3,850 करोड़ रुपए, अडानी ट्रांसमिशन में 3,850 करोड़ रुपए और अडानी एंटरप्राइजेज में 7,700 करोड़ का निवेश करेगी।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Deepak Kumar Fri, 08 Apr 2022 02:04 PM

