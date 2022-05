अडानी समूह की कंपनी को 3850 करोड़ रुपये के निवेश को मिली मंजूरी

अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि असाधारण आम बैठक में शेयरधारकों ने तरजीही आधार पर ग्रीन ट्रांसमिशन इनवेस्टमेंट होल्डिंग्स आरएससी को शेयर जारी करने को मंजूरी दी है।

