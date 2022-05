Ambuja सीमेंट को खरीदने के लिए अडानी ने बढ़ाए कदम, JSW भी है रेस में

मार्च, 2022 में समाप्त पहली तिमाही के दौरान अंबुजा का मुनाफा 30.26 प्रतिशत घटकर 856.46 करोड़ रुपये पर आ गया। तिमाही के दौरान उसकी परिचालन आय 2.4 प्रतिशत बढ़कर 7,900.04 करोड़ रुपये पर पहुंच गई।

इस खबर को सुनें