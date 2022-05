अडानी विल्मर ने खरीद लिया कोहिनूर, शेयरों की बढ़ेगी खरीदारी

अडानी विल्मर के पास पहले से ही भारत में सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक, रिफाइनर और मार्केटर है। अब कंपनी ब्रांडेड चावल बाजार में कोहिनूर ब्रांड्स के साथ तीसरे स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत करेगा।

इस खबर को सुनें