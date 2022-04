रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही गौतम अडानी की संपत्ति, कमाई के मामले में काफी पीछे रह गए मुकेश अंबानी

इस साल 2022 की बात करें तो गौतम अडानी की संपत्ति में 33.0 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है, जबकि मुकेश अंबानी की दौलत में 7.50 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर वारेन बफेट हैं।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Varsha Pathak Sat, 09 Apr 2022 01:41 PM

इस खबर को सुनें