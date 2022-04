फटाफट 20% तक का रिटर्न दे सकती यह सरकारी कंपनी, एक्सपर्ट बुलिश

सरकारी कंपनी गेल ने बायबैक की घोषणा की है। कंपनी 190 रुपये प्रति शेयर के प्राइस पर करीब 5.7 करोड़ स्टॉक बायबैक करेगी। बायबैक पर कंपनी 1083 करोड़ रुपये खर्च करेगी। अभी कंपनी के शेयर 159 रुपये पर हैं।

लाइव मिंट,नई दिल्ली Vishnu Fri, 01 Apr 2022 02:23 PM

