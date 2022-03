GAIL ने बायबैक को दी मंजूरी, बढ़ गई कंपनी के शेयर की खरीदारी

गेल इंडिया लिमिटेड ने बताया कि शेयर बायबैक की योजना को मंजूरी मिल गई है। ये मंजूरी 190 रुपये प्रति शेयर पर बायबैक को मंजूरी मिली है। टेंडर रूट के जरिए बायबैक को बोर्ड मंजूरी मिली है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Deepak Kumar Thu, 31 Mar 2022 12:55 PM

