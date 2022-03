फ्यूचर रिटेल के मैनेजमेंट को बड़ा झटका, सिर्फ 7 माह में सीईओ ने दिया इस्तीफा

फ्यूचर ग्रुप में भारी उथल-पुथल है। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा गया है कि फ्यूचर ग्रुप के सीईओ किशोर बियानी को तीन साल के लिए पुन: कंपनी का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है।

एजेंसी,नई दिल्ली Deepak Kumar Thu, 31 Mar 2022 10:30 PM

