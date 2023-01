एक इस्तीफा के बाद ग्रुप के सभी शेयर टूटे, एक की ट्रेडिंग भी बंद: कंपनी पर भारी भरकम कर्ज

ऐप पर पढ़ें

Future Group Stocks: फ्यूचर ग्रुप में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इसका असर शेयरों पर भी नजर आ रहा है। फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में आज शुक्रवार को तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ग्रुप के लगभग सभी शेयर लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। वहीं, फ्यूचर रिटेल के शेयरों की ट्रेडिंग पिछले सप्ताह से ही बंद है। बता दें कि फ्यूचर ग्रुप के शेयर आज फोकस में इसलिए भी हैं क्योंकि गुरुवार को किशोयर बियानी ने गुरुवार को अपने पोस्ट फ्यूचर रिटेल के एग्जिक्यूटिव चेयरमैन और डायरेक्टर से इस्तीफा कर दिया है। बता दें कि कंपनी दिवालिया प्रोसेस से गुजर रही है।

किस शेयर में कितनी गिरावट?

Future Enterprises Ltd के शेयर 4.76% गिरकर 1.40 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।

Future Market Network लिमिटेड के शेयर 4.45% गिरकर 5.15 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।

Future Consumer Ltd के शेयरों में 3.97% की गिरावट है। कंपनी के शेयर 1.21 रुपये पर हैं।

Future Lifestyle Fashions Ltd के शेयरों में भी लगभाग 5% की गिरावट है। यह शेयर 7.67 पर ट्रेड कर रहा है।

Future Enterprises Ltd के शेयर 1.37% गिरकर 7.20 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं।

वहीं, Future Supply Chain Solutions Ltd के शेयरों में मामूली तेजी है। कंपनी के शेयर 22.95 रुपये हैं। इसके अलावा फ्यूचर रिटेल के शेयर में ट्रेडिंग नहीं हो रही है।

(सुबह 10.30 बजे तक की स्थिति)

किशोर बियानी ने क्या कहा?

बता दें कि किशोर बियानी साल 2007 से फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) से जुड़े थे। ऐसे में जब उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया तब भावुक हो गए और कहा, कंपनी सीआईआरपी (कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया) का सामना कर रहा है जो कि "दुर्भाग्यपूर्ण कारोबारी स्थिति का परिणाम" है। जबकि, मेरे लिए कंपनी हमेशा जुनून रही है और मैंने इसके विकास के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दिया। खैर अब मुझे वास्तविकता को स्वीकार करना होगा और आगे बढ़ना होगा।" बता दें कि कंपनी पर हजारों करोड़ों रुपये का कर्ज है।