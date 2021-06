1 जून से 6 जून तक Income Tax की वेबसाइट पर नहीं किया जा सकेगा लाॅगइन, जानें क्या है वजह 

टैक्सपेयर्स 1 जून से 6 जून तक इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लाॅगइन नहीं कर पाएंगे। डिपार्टमेंट की तरफ से ट्वीट करके बताया गया है कि 7 जून को विभाग की नई वेबसाइट लाॅन्च होगी जिसकी वजह से 1 से 6 जून तक पुरानी वेबसाइट पर लाॅगइन नहीं किया जा सकेगा।

शनिवार को विभाग की तरफ से ट्वीट करते हुए कहा गया, 'हम अपनी नई वेबसाइट को लेकर काफी उत्साहित हैं। पहले के मुकाबले इसे और यूजर्स फ्रैंडली बनाया गया है। साथ ही इस नए पोर्टल में कुछ नई जरूरी सुविधाएं जोड़ी गई हैं।'

We are excited to be moving to the new e-Filing portal from 7th June, 2021 onwards.

The new portal, designed to be more user friendly, will have several new features and enhancements.

