विदेशी निवेशक लगातार निकाल रहे भारतीय शेयर बाजारों से पैसा! मार्च में 41,000 करोड़ रुपये निकाले

डिपॉजिटरी के आंकड़ों के मुताबिक, एफपीआई ने पिछले महीने शेयर बाजारों से शुद्ध रूप से 41,123 करोड़ रुपये की निकासी की है। इससे पहले उन्होंने फरवरी में शेयर बाजारों से 35,592 करोड़ रुपये निकाले थे।

एजेंसी,नई दिल्ली Varsha Pathak Sun, 03 Apr 2022 12:58 PM

इस खबर को सुनें