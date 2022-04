लगातार तीसरे सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट, आरबीआई ने जारी किए आंकड़े

इससे पूर्व 18 मार्च को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 2.597 अरब डॉलर घटकर 619.678 अरब डॉलर रह गया था। इससे पूर्व 11 मार्च, 2021 को समाप्त सप्ताह में विदेशीमुद्रा भंडार 9.646 अरब डॉलर घटा था।

एजेंसी,नई दिल्ली Deepak Kumar Fri, 01 Apr 2022 09:37 PM

