विदेशी निवेशकों ने बेचे 1.4 लाख करोड़ रुपये के शेयर, समझें- क्या है इसकी वजह

किसी एक वित्त वर्ष में घरेलू शेयर बाजार से इतनी राशि की निकासी सर्वाधिक है। इससे पहले, 2018-19 में 88 करोड़ रुपये, 2015-16 में 14,171 करोड़ और 2008-09 में 47,706 करोड़ मूल्य के शेयर एफपीआई ने बेचे थे।

एजेंसी,नई दिल्ली Deepak Kumar Wed, 06 Apr 2022 05:25 PM

इस खबर को सुनें