झटका! विदेशी मुद्रा भंडार 2.47 अरब डॉलर घटकर 604 अरब

देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार चौथे सप्ताह गिरते हुए 2.47 अरब डॉलर घटकर 604 अरब डॉलर पर आ गया। इसके पिछले सप्ताह यह रिकॉर्ड 11.17 अरब डॉलर कम होकर 606.48 अरब डॉलर पर पर रहा था।

न्यू़ज एजेंसी,नई दिल्ली Tarun Singh Sun, 17 Apr 2022 09:49 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.