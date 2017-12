flipkart का न्यू पिंच डे सेल ऑफर, तीन दिन 100 फीसदी तक मिलेगी छूट

त्योहारों के मौके पर महासेल के बाद से ई-कॉमर्स कंपनि‍यां एकबार फि‍र भारी भरकम छूट का ऑफर लेकर आई हैं। देश की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स flipkart ने new pinch days सेल 15 दि‍संबर से 17 दि‍संबर तक चलाने की घोषणा की है। इसमें कुछ शर्तों के साथ 100 फीसदी तक छूट की पेशकश कंपनी ने की है। इसके अलावा सेल में खरीदारी पर HDFC बैंक के डेबिट -क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर 10 फीसदी की अतिरिक्त छूट अलग से मिलेगी। flipkart की प्रतिद्वंदी अमजेन ने ईयर एंड सेल पहले ही शुरू कर दी है।

मोबाइल पर सबसे ज्यादा छूट

flipkart के new pinch days सेल में सैमसंग ग्लैक्सी On5 पर इस पर 2,500 रुपये की छूट मिल रही है और इसे 6,490 रुपये में खरीद सकते हैं। ग्लैक्सी On Max पर 2,000 रुपये की छूट मिल रही है औ इसे 14,990 रुपये में खरीद सकते हैं। लेनेवो K8 Plus 2,000 रुपये की छूट के साथ 8,999 रुपये में खरीद सकते हैं। ओप्पो एफ3 Plus पर 5,000 रुपये का एक्चेंज ऑफर दिया जा रहा है। Mi Mix 2 5,000 रुपये छूट के साथ 32,999 रुपये में खरीद सकते हैं।

कपड़े 80 फीसदी तक सस्ते

इस सेल में लेडीज बैग और कुर्ते पर 80 फीसदी तक की छूट मि‍ल रही है। वहीं, सैंडल और ज्वेलरी पर भी भारी भरकम छूट मि‍लेगी। वहीं जि‍म बैग पर भी 40 फीसदी तक की छूट मि‍ल रही है। इसके अलावा मेंस वि‍यर पर भी आकर्षक छूट मि‍ल रही है।