वाहनों का फिटनेस टेस्ट ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों में ही कराना होगा

वाहनों का फिटनेस टेस्ट: ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों पर दक्ष कर्मियों व आधुनिक मशीनों की मदद से वाहनों की बॉडी, चेचिंस, पहिया, टायर, ब्रेकिंग सिस्टम, स्टेरिंग, लाइट आदि का टेस्ट किया जाएगा।

विशेष संवाददाता,नई दिल्ली Drigraj Madheshia Fri, 08 Apr 2022 07:22 AM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.