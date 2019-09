क्या मोदी सरकार ने किया 1991 के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार? इंडस्ट्री ने माना अब तक का बोल्ड स्टेप

अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए कॉरपोरेट टैक्स में कटौती और कारोबार तथा निवेश को प्रोत्साहन देने के की वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण की शुक्रवार को कई नई घोषणाएं की, जिसका स्वागत कारोबारियों, विशेषज्ञों और शेयर बाजार ने किया। कारोबारियों के मुताबिक ये 28 साल के बाद किया गया सबसे बड़ा रिफॉर्म है। एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 22 फीसदी करने को अब तक का सबसे बोल्डेस्ट कदम बताया। कारोबारियों और विशेषज्ञों के मुताबिक इससे आर्थिक वृद्धि और निवेश में तेजी आएगी।

एसबीआई (SBI) बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी कटौती करना बीते 28 सालों का ‘बोल्डेस्ट रिफॉर्म’ है। कॉरपोरेट टैक्स में कटौती से इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और प्रोडक्ट की कीमतों में कमी आएगी। इससे विदेशी कंपनियों को भई निवेश का मौका मिलेगा और मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा।

कोटक महिंद्रा बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) उदय कोटक ने ट्विटर पर लिखा, ''कंपनी कर को घटाकर 25 प्रतिशत पर लाना एक बड़ा सुधार है। यह साहसिक और प्रगतिशील कदम है। भारतीय कंपनियों को कर की कम दर वाले अमेरिका जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिला है। यह संकेत देता है कि हमारी सरकार आर्थिक वृद्धि और कानूनी रूप से कर नियमों का अनुपालन करने वाली कंपनियों की मदद के लिये प्रतिबद्ध है।

बॉयोकॉन की चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किरण मजूमदार शॉ ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण की सराहना की। उन्होंने ट्वीट किया, ''कंपनी कर की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 25.2 प्रतिशत करने से वृद्धि को गति मिलेगी। यह बड़ा कदम है जिससे वृद्धि और निवेश में तेजी आएगी। इस साहसिक पर जरूरी कदम उठाने को लेकर मैं निर्मला सीतारमण की सराहना करती हूं।

अशोक महेश्वरी एंड एसोसिएट्स एलएलपी के भागीदार अमित महेश्वरी ने कहा, ''...इससे भारत में एफडीआई आकर्षित करने और विनिर्माण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। लाभांश वितरण कर समाप्त करने और लाभंश पर पुरानी तरीके से कर लगाने की घोषणा स्वागत योग्य है।

सरकार ने शुक्रवार को घरेलू कंपनियों के लिये कंपनी कर की प्रभावी दर कम कर 25.17 प्रतिशत कर दी। इसमें सभी उपकर और अधिभार शामिल हैं।

उद्योग मंडल सीआईआई के अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर ने कहा, ''बिना किसी छूट कंपनी कर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत करने की उद्योग की मांग लंबे समय से रही है। यह अप्रत्याशित और साहसिक कदम है।

पीडब्ल्यूसी इंडिया के भागीदारी और कंपनी तथा अंतरराष्ट्रीय कर मामलों के प्रमुख फ्रैंक डीसूजा ने कहा, ''कंपनी कर में कटौती से भारत नये निवेश के लिये आकर्षक बनेगा। साथ ही सीएसआर योगदान में बदलाव तथा पुनर्खरीद कर से छूट उद्योग की पुरानी चिंताएं दूर होंगी। इससे शोध एवं विकास में कोष प्रवाह बढ़ेगा।

वित्त मंत्री की घोषणाओं को लेकर महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमडी पवन के गोयंका ने कहा कि लगता है दिवाली पहले आ गई।

नये आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद सेंसेक्स करीब दो बजे 2046 अंक की तेजी के साथ 38,140.23 अंक पर पहुंच गया। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी करीब 613.10 अंक चढ़कर 11,317.90 अंक पर पहुंच गया।