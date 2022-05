IPO पर दांव लगाने वालों के लिए अच्छी खबर, एक साथ 7 कंपनियों को हरी झंडी

आईपीओ पर दांव लगाकर कमाई करने वालों के लिए अच्छी खबर है। सेबी ने 7 कंपनियों के आईपीओ को मंजूरी दी है। सेबी की ओर से दी जानकारी के मुताबिक आवेदन को 27-30 अप्रैल के दौरान ‘निष्कर्ष’ जारी कर दिया गया।

इस खबर को सुनें