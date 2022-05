अप्रैल में भारत का निर्यात 24 प्रतिशत बढ़ा, 38 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचा

पिछले माह के दौरान देश का आयात भी 26.55 प्रतिशत बढ़कर 58.26 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वहीं अप्रैल, 2022 में व्यापार घाटा बढ़कर 20.07 अरब डॉलर हो गया। एक साल पहले की इसी अवधि में यह 15.29 अरब डॉलर पर था।

