यहां दिन में महंगी और रात में मिल रही सस्ती बिजली

ओपन एक्सेस के जरिए बिजली प्राप्त करने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध । सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र में 9 कंपनियां खरीद रहीं बिजली, पावर कॉरपोरेशन दिन में सात, शाम को आठ और रात को छह रुपये प्रति यूनिट बिजली

बुलंदशहर। रिंकू कुमार Drigraj Madheshia Fri, 08 Apr 2022 09:07 AM

