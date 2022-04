पेट्रोल-डीजल के सस्ता होने की उम्मीदों को लगा झटका, इस बार टैक्स में कटौती नहीं करेगी सरकार

सरकारी तेल विपणन कंपनियों के अधिकारियों ने वित्त मंत्रालय के अफसरों से मुलाकात कर ईंधन की बढ़ती कीमतों पर चर्चा की थी। इस बैठक में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने तेल कंपनियों के अधिकारियों से ऊंची की

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Drigraj Madheshia Fri, 15 Apr 2022 05:48 AM

इस खबर को सुनें