IPO हो तो ऐसा! 30 दिन में ही धमाकेदार रिटर्न, निवेशकों का पैसा हुआ डबल

पिछले कुछ महीनों के दौरान कई कंपनियों ने आईपीओ ने शेयर बाजार में एंट्री की है। लेकिन इनमें से कुछ कंपनियां ही निवेशकों शानदार रिटर्न देने में सफल रही हैं। Exhicon Events Media Solutions Ltd उन्हीं में से एक है। कंपनी का आईपीओ 31 मार्च 2023 से 5 अप्रैल 2023 तक ओपन था। Exhicon Events Media Solutions Ltd की लिस्टिंग 17 अप्रैल 2023 को हुई थी। तब से अबतक कंपनी ने निवेशकों को धुंआधार रिटर्न दिया है। शुक्रवार को अपर सर्किट लगने के बाद Exhicon Events Media Solutions Ltd के एक शेयर का भाव 155.80 रुपये के लेवल पर पहुंच गया था। हालांकि, बाजार बंद होने के वक्त कंपनी के शेयर का भाव 151.70 रुपये के लेवल पर आ गया था।

Exhicon Events Media Solutions Ltd की लिस्टिंग बीएसई एसएमई में 67.20 रुपये पर हुई थी। तब से अबतक कंपनी के शेयरों का भाव 151.70 रुपये के लेवल पर पहुंच गया है। वहीं, Exhicon Events Media Solutions Ltd के आईपीओ का प्राइस बैंड 61 से 64 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया था। यानी जिन निवेशकों को आईपीओ के वक्त शेयर अलॉट हुए होंगे उन्हें अबतक होल्ड करने पर दोगुना से अधिक लाभ हो गया होगा।

Exhicon Events Media Solutions Ltd के शेयरों 15 तारीख से अपर सर्किट (18 मई 2023 को छोड़कर) लग रहा है। अपने दमदार रिटर्न की वजह से कंपनी शेयर बाजार में निवेशकों को आकर्षित करने में सफल हो रही है। Exhicon Events Media Solutions Ltd का मार्केट कैप 180.15 करोड़ रुपये है।