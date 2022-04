EPFO के निष्क्रिय खातों में है करीब 4 हजार करोड़ रुपए, नहीं मिल रहा दावेदार

पंजीकृत प्रतिष्ठानों की सबसे ज्यादा संख्या (2,97,684) महाराष्ट्र में है जबकि दिल्ली में 1,14,151, गुजरात में 1,37,686, तमिलनाडु में 1,67,390 और उत्तर प्रदेश में 1,47,790 प्रतिष्ठान ईपीएफओ से रजिस्टर्ड हैं।

एजेंसी,नई दिल्ली Deepak Kumar Thu, 07 Apr 2022 05:34 PM

