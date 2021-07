EPFO: पीएफ खाते से ऐसे 1 घंटे में एक लाख रुपये निकालें एडवांस

#EPF Members can now avail Second #COVID-19 Advance to meet financial needs during Pandemic.



ईपीएफ सदस्य अब महामारी के दौरान वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे COVID-19 एडवांस का लाभ उठा सकते हैं।#EPFO #Employees #पीएफ@santoshgangwar @mygovindia @PIB_India @MIB_India pic.twitter.com/BftpbBRNJi