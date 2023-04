₹80 के शेयर में आज 20% की तेजी, नए कारोबार में एंट्री करेगी कंपनी, सेबी की मंजूरी

ऐप पर पढ़ें

Emkay Global Financial Services Ltd share: एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर (Emkay Global Financial Services Ltd) गुरुवार को इंट्रा-डे ट्रेड में बीएसई पर 20 प्रतिशत अपर सर्किट के साथ 80.38 रुपये पर पहुंच गए। शेयरों में यह तेजी सेबी की एक मंजूरी के बाद आई है। दरअसल, कंपनी को म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है।

कंपनी ने क्या कहा

एमके ग्लोबल ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, "कंपनी को सेबी, निवेश प्रबंधन विभाग से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के तहत म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है।" स्टॉक ने अप्रैल 2022 में 52-सप्ताह का उच्च स्तर 122.65 रुपये और जून 2022 में 52-सप्ताह का निचला स्तर 61.05 रुपये को छुआ था। इसके शेपर पिछले पांच दिन में 20% चढ़े हैं। इस साल YTD में यह शेयर 3.35% चढ़ा है। वहीं, एक साल में यह शेयर 30% लुढ़क गया है।

कंपनी का कारोबार

कंपनी अपनी सब्सिडियरी के साथ मिलकर एक विविध वित्तीय सेवा समूह है और मुख्य रूप से स्टॉक, कमोडिटी और मुद्रा ब्रोकिंग, उधार, निवेश बैंकिंग, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सर्विसेज, एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज, वेल्थ प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है।