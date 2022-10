एलन मस्क अपने हाथों में बाथरूम सिंक लेकर Twitter हेडक्वार्टर पहुंच गए, कल पूरा होना है अधिग्रहण सौदा

Elon Musk Twitter deal: एक बार फिर से दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क और उनकी ट्विटर डील सुर्खियों में है। एलन मस्क को हर हाल में कल यानी शुक्रवार 28 अक्टूबर तक ट्विटर अधिग्रहण सौदा को पूरा करना है। इस बीच, मस्क अपने हाथों में बाथरूम सिंक लेकर फ्रांसिस्को स्थित ट्विटर इंक के हेडक्वाटर पहुंच गए। एलन मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनके हाथों में सिंक नजर आ रहा है। मस्क ने इसका कैप्शन 'Entering Twitter HQ – let that sink in!. दिया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

मस्क ने बदला प्रोफाइल बॉयो

वहीं, दूसरी तरफ एलन मस्क ने अपने ट्विटर प्रोफाइल का बॉयो बदल दिया है। वहां उन्होंने चीफ ट्वीट लिखा है। बता दें कि इससे साफ है कि मस्क ट्विटर को खरीद रहे हैं। बता दें कि मस्क 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर डील को क्लोज करने का वादा किया है।

ब्लूमबर्ग न्यूज ने मंगलवार को बताया कि एलन मस्क ने बैंकरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल में शुक्रवार तक अपने 44 बिलियन डाॅलर के ट्विटर अधिग्रहण को बंद करने का वादा किया है। रिपोर्ट के अनुसार, मस्क को फंड ट्रांसफर करने के अंतिम चरण में बैंकों ने अंतिम क्रेडिट समझौते को पूरा कर लिया है और डाक्युमेंट्स साइन करने की प्रक्रिया चल रही हैं।

यह भी पढ़ें- हर दिन रिकॉर्ड तोड़ गिर रहा यह शेयर, 58% टूट गया भाव, निवेशक कंगाल, पिछले साल ही आया था IPO

मिराए एसेट फाइनेंशियल ग्रुप करेगी मदद

रायटर की खबर के मुताबिक, दक्षिण कोरिया के मिराए एसेट फाइनेंशियल ग्रुप ने ट्विटर डील के लिए एलन मस्क के 44 बिलियन डॉलर के बायआउट को फाइनेंस करने में मदद करने के लिए लगभग 300 बिलियन कोरियाई वॉन (208 मिलियन डाॅलर) की योजना बनाई है।