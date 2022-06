एलन मस्क की चेतावनी, टेस्ला के कर्मचारी हफ्ते में 40 घंटे ऑफिस में रहें या इस्तीफा दे दें

एलन मस्क ने टेस्ला के कर्मचारियों से कहा है कि वे सप्ताह में कम से कम 40 घंटे अपने-अपने कार्यालयों में आएं या कंपनी छोड़ दें। मस्क ने दो अलग-अलग ईमेल में कहा कि लोगों को टेस्ला के हेड ऑफिस में प्रति सप्ताह कम से कम 40 घंटे के लिए उपस्थित होना चाहिए। उन्होंने एक ईमेल में कहा, "यदि आप नहीं दिखते हैं, तो हम मान लेंगे कि आपने इस्तीफा दे दिया है।"

इलेक्ट्रेक के अनुसार, मस्क ने पहले ईमेल में कहा, "जो कोई भी दूरस्थ कार्य करना चाहता है, उसे प्रति सप्ताह कम से कम 40 घंटे कार्यालय में होना चाहिए या टेस्ला से बाहर हो जाना चाहिए।" मस्क ने भेजे गए दूसरे ईमेल में लिखा कि वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए अपनी उपस्थिति दिखाना महत्वपूर्ण है और कहा कि यही कारण है कि वह "lived in the factory so much" और वह नहीं था, टेस्ला बहुत पहले दिवालिया हो गया होता।"

उन्होंने कहा, "टेस्ला पृथ्वी पर किसी भी कंपनी के सबसे रोमांचक और सार्थक उत्पादों का निर्माण करेगी। इसे फोन करने से ऐसा नहीं होगा।" ट्विटर अकाउंट से लीक हुए ईमेल के बारे में मस्क ने कहा, "उन्हें कहीं और काम करने का नाटक करना चाहिए।"

मस्क विशेष रूप से कारखाने के श्रमिकों को महत्वाकांक्षी उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए, जब अप्रैल 2020 में कैलिफोर्निया में कोविड की संख्या बढ़ रही थी, तो स्वास्थ्य संबंधी आदेशों के बावजूद अपनी कंपनी के फ़्रेमोंट, कैलिफ़ोर्निया, संयंत्र को चालू रखा, लेकिन अल्मेडा काउंटी से कोई असर नहीं पड़ा।