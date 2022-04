बड़ा ऐलान: एलन मस्क ने खरीदी Twitter में हिस्सेदारी, जानिए क्या है दुनिया के सबसे अमीर शख्स का प्लान?

एलन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी में 9.2% पैसिव हिस्सेदारी ली है। खबर के बाद प्री-मार्केट ट्रेडिंग में ट्विटर के शेयर 28.49% बढ़कर 50.51 डॉलर पर थे। बता दें कि मस्क शुरू से ही ट्विटर पाॅलिसी के खिलाफ थे।

मिंट,नई दिल्ली Varsha Pathak Mon, 04 Apr 2022 04:21 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.