ट्विटर से हो सकती है कर्मचारियों की छंटनी? एलन मस्क बना रहे हैं प्लान

एलन मस्क (Elon Musk) ने इस सोमवार ऐलान किया था कि वो ट्विटर खरीदने जा रहे हैं और कंपनी के बोर्ड ने भी इसकी सहमति दे दी है। Washington Post के अनुसार ट्विटर से कर्मचारियों की छंटनी हो सकती है।

