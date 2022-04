एलन मस्क ने Coca-Cola को लेकर किया एक और ट्वीट, सोशल मीडिया पर हो रही है खूब चर्चा

Elon Musk News Updates: एलन मस्क ने कल यानी गुरुवार को ट्वीट किया था कि वो कोका-कोला को खरीदेंगे। ताकि उसमें कोकीन वापस मिला सकें। आज उन्होंने एक नया स्लोगन उसी ट्वीट के ट्रेड में किया है।

इस खबर को सुनें