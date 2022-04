डीजल-पेट्रोल, सीएनजी की महंगाई से इलेक्ट्रिक व्हीकल की Sale में 211 फीसदी की उछाल

पेट्रोल-डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों की वजह से भारतीयों में इलेक्ट्रिक व्हीकल की लोक्रप्रियता बढ़ रही है। यही कारण है कि वित्त वर्ष 2021-22 में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री में 211 फीसदी का उछाल रहा

नई दिल्ली, हिन्दुस्तान ब्यूरो Drigraj Madheshia Fri, 01 Apr 2022 06:01 AM

