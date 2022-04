इस IPO में पैसे लगाने वाले लोग सालभर में बन गए करोड़पति, ₹1.22 लाख का निवेश बना ₹1 करोड़

पिछले साल अप्रैल में इस कंपनी का आईपीओ आया था। इसमें निवेश करने वालों को आज की तारीख में 8 हजार पर्सेंट से ज्यादा का रिटर्न मिला है। इस शेयर ने ₹1.22 लाख के निवेश को सालभर में 1 करोड़ रुपये बना दिया।

वर्षा पाठक,नई दिल्ली Varsha Pathak Sun, 10 Apr 2022 12:40 PM

